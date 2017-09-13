Глава МИД Армении коснулся вопроса о письме Александра Лапшина президенту Азербайджана

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян коснулся вопроса о письме осужденного в Азербайджане, а затем помилованного президентом этой страны блогера Александра Лапшина президенту Азербайджана.

«О том, как удается властям Азербайджана получать такие письма, хорошо знают находящиеся в этой стране политзаключенные и те, кто находится за рубежом, сбежав от преследований», - как сообщает Арменпресс, сказал Налбандян в ответ на вопрос секретаря парламентской фракции «Царукян» Ваге Энфиаджяна.

Министр также коснулся вопроса о том, что после инцидента с Лашшиным другие блогеры не будут посещать Арцах, и сократится количество туристов в Нагорный Карабах.

«У нас обратная картина. Сразу после ареста Лапшина блогеры из десятка стран посетили Арцах, значительно увеличилось количество туристов. Могу сообщить, что завтра новая группа блогеров посетит Карабах для участия в фестивале вина. Три блогера намерены провести съемки и представить туристическую привлекательность Арцаха», - подчеркнул Налбандян.

Блогер Лапшин после помилования обратился к президенту Азербайджана с письмом, в котором попросил прощения за предыдущие свои публикации.