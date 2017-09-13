С октября увеличится количество полетов из аэропорта Гюмри

Правительство Армении будет уделять большое внимание реализации экономических программ в Гюмри, а также в других общинах. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании в парламенте в ответ на вопрос депутата фракции «Царукян» Вардана Гукасяна.

«Мы не думаем, что мы должны развивать Гюмри именно налоговыми льготами. Особенно в том случае, когда у нас есть специальные инструменты, применяемые во время импорта, то есть уплата НДС и таможенных пошлин может быть отложена », - отметил Карапетян.

Премьер-министр добавил, что Фонду развития Армении поручено заниматься программами развития Гюмри. Карапетян согласился с замечанием депутата о том, что Гюмри имеет большой потенциал для развития туризма.

«Для этой цели мы инициировали проект Кумайри, который принесет ему новую корпоративную культуру. Я считаю, что мы не полностью используем туристическую привлекательность Гюмри, но скоро будет комплексный проект. Вы знаете, что мы активировали работы аэропорта Гюмри. Две авиакомпании уже сотрудничают с этим аэропортом, а количество рейсов будет увеличено с октября», - сказал премьер.

Карен Карапетян также сообщил, что авиакомпаниям, работающим в аэропорту Гюмри, поручено увеличить географию полетов.