В прошлом году макроэкономические показатели Армении были лучшими в регионе: премьер

В прошедшем году макроэкономические показатели Армении были лучшими в регионе. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян на заседании в парламенте в ответ на вопрос депутата фракции РПА Маргарит Есаян.

«Мы представили макроэкономические показатели, которые сегодня являются лучшими в ЕАЭС, СНГ и регионе. Означает ли это, что мы решили все наши проблемы? Конечно, нет, потому что все наши граждане хотят улучшить качество своей жизни, но мы не можем решить все наши проблемы в течение одного года», - сказал премьер.

Он добавил, что выбранное правительством на данный момент направление удовлетворительно в некоторой степени. В то же время он заявил, что они недовольны процессом внедрения нескольких программ и хотели бы получить лучшие результаты.