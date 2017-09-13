Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко

Депутат Госдумы Ирина Евтушенко умерла на 61-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Сибирского государственного медицинского университета, где политик заведовала кафедрой акушерства и гинекологии.

Под ее руководством в СибГМУ были разработаны и внедрены в практическое здравоохранение Томской области эндоскопические методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний. В 2011 году Евтушенко стала научным руководителем открытого в Томске Областного перинатального центра, а с января 2015 по 2016 год была главным врачом центра.

Профессор, доктор медицинских наук, 18 сентября 2016 года она стала депутатом Госдумы седьмого созыва от Томской области. Она входила в комитет по международным делам.

Состояла в партии «Единая Россия».