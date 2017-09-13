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Нападение на банк в Тбилиси закончилось самоубийством


Неизвестный напал на филиал "Банка Грузии" на проспекте Церетели в Тбилиси, но после неудавшегося ограбления покончил с собой. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на МВД Грузии.

"После задействования кнопки тревоги полиция прибыла на место в течение полутора минут и вошла в банк. Когда нападавшего попросили сдаться, он покончил с собой", — сказала сотрудница пресс-службы МВД.

Несколькими часами ранее на той же улице была совершена попытка ограбления филиала другого банка — TBC. Нападавшему удалось скрыться.

В МВД Грузии пока воздерживаются говорить о возможной связи между этими двумя инцидентами.

 

 

 

 

 



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