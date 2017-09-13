Сумма российско-турецкого контракта на поставку С-400 составила более $2 млрд

Сумма контракта между Россией и Турцией на поставку систем противовоздушной обороны С-400 составляет более $2 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в военно-дипломатических кругах.

Издание пишет, что турецкая сторона получит четыре дивизиона С-400. Отмечается, что это самый крупный контракт, когда-либо заключенный между Россией и Турцией, а также между Россией и страной-членом НАТО.

По сведениям "Коммерсанта", после подписания соглашения по С-400 осталось несколько открытых вопросов. "Во-первых, в подписанном "Рособоронэкспортом" контракте турецкая сторона не упоминает выделение кредита на закупку оружия, этот аспект придется отдельно проговаривать. Во-вторых, Турция рассчитывает наладить производство С-400 на своей территории. Против выступают российские спецслужбы, считающие нецелесообразным открывать стране-члену НАТО доступ к трансферту технологий", - отмечает газета.