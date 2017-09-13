72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке

Очередная, 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась во вторник в штаб- квартире всемирной организации в Нью-Йорке, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

О начале годового цикла работы объявил председатель сессии Мирослав Лайчак.

"Я объявляю открытой 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи", - сказал он, ударив молотком. После этого Лайчак предложил делегациям 193 стран-членов ООН провести минуту молчания "для молитвы и размышлений".

В своей первой речи в качестве председателя сессии ГА он предупредил, что в течение года странам предстоит много работы, в том числе по составлению первого межправительственного договора по проблемам миграции. Кроме того, Лайчак напомнил, что 20 сентября будет открыт для подписания Договор о запрещении ядерного оружия, а позднее в этом году будет заключено соглашение о борьбе с сексуальными надругательствами со стороны миротворцев ООН. По его словам, в течение года также продолжится обсуждение реформы всемирной организации.

Выступая на заседании, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ждет совместной работы с Генассамблеей по всем пунктам повестки дня. "Наш мир столкнулся с серьезными угрозами: от распространения ядерного оружия до глобального терроризма, от изменения климата до [социального] неравенства. Перед нами также стоят крупные вызовы: от миграции до непредвиденных последствий технологического прогресса, коими в том числе являются хакерские атаки", - отметил он.

По словам генсека, население планеты "справедливо требует изменений" к лучшему и ждет, что правительства и организации будут решать их проблемы. "Мы согласны с тем, что ООН должна лучше адаптироваться и приносить результаты. На это нацелены предложения в области реформы [организации], которые предстоит рассмотреть этой Ассамблее", - подчеркнул он.

Наиболее насыщенный период работы Генеральной Ассамблеи придется на следующую неделю. 18 сентября по инициативе Соединенных Штатов в ООН пройдет однодневный саммит, посвященный реформе всемирной организации. На следующий день с обращения генсека ООН начнутся ежегодные общие прения, потом на трибуну Генассамблеи впервые поднимется президент США Дональд Трамп. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, выступление которого, согласно предварительной программе, намечено на 21 сентября.

1 октября начнут работу основные комитеты Генассамблеи, которым предстоит готовить проекты резолюций для принятия на пленарных сессиях. Они будут включать как документы, принимаемые на ежегодной основе, так и новые тексты, которые предложат государства-члены. Кроме того, на площадке ООН в ближайшие месяцы пройдет множество международных форумов. Так, 27-28 сентября в рамках Генеральной Ассамблеи будет обсуждаться борьба с торговлей людьми.