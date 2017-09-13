Ширак Торосян предвидит новую динамику в развитии армяно-грузинских отношений

В армяно-грузинских отношениях начинается новый, многообещающий этап развития. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил депутат НС, член постоянной комисси по внешним сношениям, председатель земляческого союза “Джавахк” Ширак Торосян.

“Это обусловлено наличием общих интересов в регионе и именно они подталкивают стороны друг к другу. Независимо от внешнего курса наших стран, ожидается новая динамика в развитии наших отношений”, - сказал он.

По его словам, заметно повышение уровня диалога, обсуждаемые вопросы стали более приближены к реальности.

“Я считаю, что наши отношения в прошлом были более формализованными, на уровне лозунгов, реальной динамики не наблюдалось, что было обусловлено существенным давлением турецко-азербайджанского фактора. Сейчас контакты увеличились, что дает возможность сформировать прагматические отношения”.

Ш. Торосян отметил важность визита вице-премьера, министра ИД Грузии Михеила Джанелидзе в Армению, а также намечаемый в скором времени визит армянской делегации под руководством спикера НС Ара Баблояна в Грузию.

Для наших стран актуальны вопросы транзита грузов, а также поиск альтернативы Ларсу.

- заключил он.