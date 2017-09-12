Членство Армении в ОДКБ и ЕАЭС не нуждается в пересмотре: вице-спикер НС

Членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не только не нуждается в пересмотре, но и есть тенденции к расширению. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

«Принимая во внимание существующие в регионе угрозы, блокаду Армении со стороны Турции и ее политику отрицания, а также антиармянскую политику Азербайджана, я хочу заявить, что проблема безопасности останется одним из важнейших вопросов нашей повестки дня», - сказал Шармазанов.

Он добавил, что осенняя сессия парламента будет насыщена национальными и внешнеполитическими программами. Кроме того, парламент намерен принять законы, которые обеспечат полный переход страны в парламентскую систему.

«Что касается внутренней политической повестки Армении, я хотел бы отметить, что, хотя год был выборным, но тенденции экономической активности, роста экспорта и туризма очевидны, однако, необходимо еще многое сделать», - сказал вице-спикер.