В Британии в возрасте 86 лет скончался основатель Королевской шекспировской компании и бывший главный режиссер Национального театра сэр Питер Холл, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В официальном сообщении Национального театра говорится, что он умер в понедельник, 11 сентября, в больнице лондонского Университетского колледжа в окружении членов семьи. В 2011 году у него была диагностирована деменция.

В 1960 году в возрасте 29 лет Питер Холл основал на родине Уильяма Шекспира, в городе Стратфорд-на-Эйвоне, Королевскую шекспировскую компанию (RSC) - постоянно действующий театр для постановки пьес Шекспира и его современников.

Он оставался во главе RSC до 1968 года.

В 1973 году (спустя 10 лет после его основания) Питер Холл возглавил Национальный театр, и именно под его руководством театр переехал в специально выстроенный для него огромный комплекс на южном берегу Темзы.

"Мы все стоим на плечах гигантов, а плечи Питера Холла поддерживали весь британский театр каким мы его знаем", - заявил нынешний глава Национального театра, режиссер Руфус Норрис.

Его преемники на посту главы Национального театра также отметили небывалый вклад Холла в развитие театрального искусства в Британии.