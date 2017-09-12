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Армения на втором месте среди туристических предпочтений россиян


Армения на втором месте среди туристических предпочтений россиян. Первое место удерживает Молдова. Об этом сообщил “Lenta.ru” PR-директор туристической службы Aviasales Янис Дзенис, сообщает  «Арменпресс».  Специалисты службы пришли  к такому выводу на основе анализа бронирования авиабилетов для поездки за рубеж. Замыкает тройку Грузия.

На четвертом месте Узбекистан, затем следуют Киргизия. В топ-10 в порядке убывания попали Азербайджан, Болгария, Казахстан, Беларусь и Украина.



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