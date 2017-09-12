Известны первые подробности убийства в Вагаршапате

В Вагаршапатском следственном отделе Армавирского следственного управления СК РА возбуждено уголовное дело по факту убийства двух граждан в г. Вагаршапате.

12 сентября, в 00:20 было получено сообщение, что в квартале “Андраник” Вагаршапата обнаружен автомобиль со следами обстрела.



По сообщению «Арменпресс», на место происшествия немедленно выехала оперативно-розыскная группа. По предварительным сведениям, примерно в 00:10 были сделаны выстрелы в направлении автомобиля “Тойота Ленд Крузер”, вследствие чего находящиеся в ней водитель Левон Аветисян 1981 года рождения и пассажир Карен Давтян 1973 года рождения скончались от полученных ран.

При обследовании места происшествия обнаружены гильзы калибра 7,62 мм, а в салоне автомобиля – карабин “Сайга-МК 7.67 -39 мм” с обоймами.

В Вагаршапатском следственном отделе Армавирского следственного управления СК возбуждено уголовное дело по 1 пункту 2 части статьи 104 и 1 части статьи 235 УК РА, создана следственная группа.

Предпринимаются безотлагательные следственные, оперативно-поисковые действия для раскрытия преступления.Примечание: Подозреваемый в совершении предполагаемого преступления считается невиновным, пока его вина не доказана в суде в соответствии с УПК РА, после вступления приговора в законную силу.