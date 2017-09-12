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В Турции будут арестованы бывшие сотрудники разведывательной службы


В Турции, в рамках операции по борьбе с гюленистами, принято решение об аресте в 21 области 45 бывших сотрудников разведслужбы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило агентство “Анадолу”.

Крометого, принято решение об аресте 18 имамов, имевших сношения с гюленистами.

Правоохранительные органы провели обыски по 32 адресам, арестованы 9 подозреваемых.

Гюленисты и их предводитель, проповедник  умеренного ислама Фетуллах Гюлен, обвиняются в попытке переворота, предпринятого 15 июля 2016 г. В стране проходят массовые обыски и аресты.

Гюлен с самого начала отрицает вину свою и своих сторонников. Он объявил, что переворот был инспирирован самим Эрдоганом, который пошел на это для укрепления своей власти.



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