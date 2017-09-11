Сын осужденного в Арцахе азербайджанского диверсанта распространяет дезинформацию

Накануне в интервью азербайджанским СМИ Курдоглу Аскеров, сын осужденного в Арцахе (Нагорно-Карабахской Республике) диверсанта Дильгама Аскерова, заявил, что якобы не имеет никакой информации об отце уже семь месяцев.

Как сообщает Арменпресс, в ответ на запрос Арцахпресс в этой связи представитель миссии Международного комитета Красного Креста в Арцахе Этери Мусаелян отметила, что в этом году 10 мая и 21 июня представители МККК посетили осужденных Д.Аскерова и Ш.Гулиева, ознакомились с условиями их содержания, а также обеспечили связь между осужденными и членами их семей.

Кстати, 30 августа азербайджанское агентство АПА также коснулось этого вопроса, сообщив, что руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова заявила, что представители структуры в течение августа несколько раз посетили Гулиева и Аскерова.

«В соответствии со своим мандатом МККК организует посещения для того, чтобы провести мониторинг условий содержания и обращения с задержанными, а также помочь обеспечить связь задержанных лиц с их семьями», - сказала Гусейнова в комментарии АПА.