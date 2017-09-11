В Цахкадзоре пройдет международный шахматный турнир
Как сообщает «Арменпресс», 22 ноября-2 декабря в Цахкадзоре пройдет международный шахматный турнир, организуемый Академией шахмат Армении с Федерацией шахмат в группах А и Б.Призовой фонд составляет 12 000 долларов США.
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