Как сообщает «Арменпресс», 22 ноября-2 декабря в Цахкадзоре пройдет международный шахматный турнир, организуемый Академией шахмат Армении с Федерацией шахмат в группах А и Б.

Призовой фонд составляет 12 000 долларов США.