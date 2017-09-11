Шармазанов: Карен Карапетян оправдал надежды РПА

Премьер-министр РА за год оправдал надежды РПА, заявил в беседе с журналистами вице-спикер НС, пресс-секретарь РПА Э. Шармазанов, сообщает «Арменпресс». «Мы видим экономический рост, рост туризма и экспорта. При хорошей работе мы можем реализовать наши программы”, - сказал он.

На вопрос, значит ли это, что К. Карапетян останется премьером и после 2018 г, Шармазанов ответил