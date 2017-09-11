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Шармазанов: Карен Карапетян оправдал надежды РПА


Премьер-министр РА за год оправдал надежды РПА, заявил в беседе с журналистами вице-спикер НС, пресс-секретарь РПА Э. Шармазанов, сообщает «Арменпресс»«Мы видим экономический рост, рост туризма и экспорта. При хорошей работе мы  можем реализовать наши программы”, -  сказал он.

На вопрос, значит ли это, что К. Карапетян останется премьером и после 2018 г, Шармазанов ответил: “Функции нынешнего и будущего премьеров сильно различаются. Сегодняшний премьер не имеет прaва руководить и проводить внешнюю политику, руководить силовыми ведомствами. После 2018 г. он будет осуществлять оборонную и внешнюю политику. Что касается нашего кандидата в премьеры – поживем, сами увидите”.

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