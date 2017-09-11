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Президент Республики Арцах посетил Талыш


10 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил поселение Алашан и село Талиш Мартакертского района.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общаетсвенностью, Президент ознакомился с осуществленными в селе работами, встретился с жителями. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся хода программ, направленных на улучшение социально-бытовых условий талишцев.
Затем Бако Саакян провел рабочее совещание и дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов по надлежащему выполнению работ.
Президента сопровождали исполняющий обязанности премьер-министра республики Араик Арутюнян, другие должностные лица.

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