Гагик Царукян о кандидатуре премьера РА: право назначать премьер-министра остается за РПА

Фракция “Царукян” в НС свое мнение о кандидатуре премьер-министра 2018 г выскажет тогда, когда РПА представит своего кандидата. Об этом заявил сам руководитель фракции Гагик Царукян.”Вы должны знать, что это – право РПА. Они набрали на выборах наибольшее количество голосов”, передает «Арменпресс» его слова.

На вопрос, как он оценивает работу кабинета К. Карапетяна, Г. Царукян ответил: “Я 8 месяцев назад говорил, что К. Карапетян мой товарищ, он представил программу, старается. Я считаю некорректным высказывать мнение о работе своего товарища. Когда мы встречаемся, я говорю ему и хорошее, и плохое. Хорошо, что проценты по кредитам в банках снизились с 25-30% до 8-10%, что туристов стало больше на 25%. Он представит свою работу, по ней и будем судить”.