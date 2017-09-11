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Серж Саргсян поздравил президента Таджикистана с Днем независимости


Президент Армении Серж Саргсян 9 сентября направил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону послание с поздравлением по поводу национального праздника страны – Дня независимости.

Об этом  «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента.

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