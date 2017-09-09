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Президент поздравил народного артиста РА Рафаэла Котанджяна с 75-летним юбилеем


Президент Серж Саргсян сегодня направил поздравительное послание народному артисту РА, актёру Рафаэлу Котанджяну по случаю его 75-летия, пожелав доброго здоровья, неистощимой силы и энергии, всё новых достижений. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА

"Вы один из значительных личностей армянского театра, художник, чья богатая и содержательная творческая жизнь является яркой летописью преданности нашей национальной культуре.

Благодаря своему таланту и мастерству, Вы создали в театре и кино многочисленные образы, которые включают в себя мировосприятие художника-интеллигента и эстетическое очарование, преисполнены жизни и безграничной любви к людям.

И сегодня, продолжая благодарный путь служения театральному искусству, Вы передаете свой богатый опыт и знания молодым деятелям искусства, будущим артистам армянского театра и кино", - сказано в поздравительном послании Президента.

 

 

 

 



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