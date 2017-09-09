Президент поздравил народного артиста РА Рафаэла Котанджяна с 75-летним юбилеем

Президент Серж Саргсян сегодня направил поздравительное послание народному артисту РА, актёру Рафаэлу Котанджяну по случаю его 75-летия, пожелав доброго здоровья, неистощимой силы и энергии, всё новых достижений.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА



"Вы один из значительных личностей армянского театра, художник, чья богатая и содержательная творческая жизнь является яркой летописью преданности нашей национальной культуре.



Благодаря своему таланту и мастерству, Вы создали в театре и кино многочисленные образы, которые включают в себя мировосприятие художника-интеллигента и эстетическое очарование, преисполнены жизни и безграничной любви к людям.



И сегодня, продолжая благодарный путь служения театральному искусству, Вы передаете свой богатый опыт и знания молодым деятелям искусства, будущим артистам армянского театра и кино", - сказано в поздравительном послании Президента.