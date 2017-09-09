Следующий соперник Ароняна – Матлаков

Левон Аронян продолжает борьбу за Кубок мира.

Как передает Арменпресс, в третьем туре розыгрыша Кубка мира, проходящего в Тбилиси, соперником Ароняна будет россиянин Максим Матлаков. Первая классическая партия третьего тура состоится 9 сентября.

В третий тур вышли чемпион мира МагнусКарлсен, Петр Свидлер, Максим Вашье-Лаграв, Александр Грищук, Владимир Крамник, Василий Иванчук, Аниш Гири и др.