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Следующий соперник Ароняна – Матлаков


Левон  Аронян продолжает борьбу за Кубок  мира.

Как  передает Арменпресс, в  третьем туре  розыгрыша Кубка мира, проходящего в  Тбилиси, соперником Ароняна будет россиянин Максим Матлаков. Первая классическая  партия третьего тура  состоится 9 сентября.

В  третий тур вышли чемпион мира МагнусКарлсен, Петр Свидлер, Максим Вашье-Лаграв, Александр Грищук, Владимир Крамник, Василий  Иванчук,  Аниш Гири и др.

 



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