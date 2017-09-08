В Москве стартовала встреча духовных лидеров Армении, Азербайджана и России.

В Москве стартовала встреча Католикоса Всех Армян Гарегина Второго, духовного лидера Азербайджана, главы Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде и Патриарха Всея Руси Кирилла.

Как сообщает Арменпресс, на встрече будут обсуждены вопросы урегулирования конфликта Нагорного Карабаха и регионального мира.

Отметим, что встреча организуется при посредничестве Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.