В сентябре в Армении и Арцахе состоятся разнообразные фестивали

В сентябре в Армении и Арцахе намечаются разнообразные фестивали, поскольку месяц насыщен туристами. Как сообщает «Арменпресс», 8 сентября на встрече с журналистами директор фонда “Фестиваль Арени” Нуне Манукян представила ожидающиеся фестивали.

“Мы пробуем каждый месяц организовывать такие фестивали, благодаря которым туристы смогут ознакомиться с бытом народа, его кухней, музыкой. Проведенный в мае на улице Саряна фестиваль “Дни вина”получил широкий резонанс, и мы решили вновь организовать подобные уличные фестивали”, - сказала Нуне Манукян.

По ее словам, 16 сентября, совместно с мэрией Еревана инициировано мероприятие Yerevan music night. Он состоится на перекрестке улиц Туманян-Абовян.

“В тот же день в Арцахе будет проведен Фестиваль вина. А 30 сентября, по инициативе фонда Фестиваль Арени в селе Хачик пройдет ставший уже традиционным Фестиваль гаты”, сказала Манукян, добавив, что фестиваль помогает приграничному селу обрести известность.

А 7 октября состоится фестиваль вина “Арени”.