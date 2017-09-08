У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,1
Мощное землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов Мексики. Как передает Арменпресс, об это сообщил в пятницу Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
По его информации, эпицентр стихии находился в 202 км к югу от города Тустла-Гутьеррес с населением порядка 482 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 94 км.
Как отмечает Тихоокеанский центр предупреждения цунами, вследствие землетрясения в течение следующих трех часов возможно образование волн у берегов Мексики, Коста-Рики, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Панамы, Гондураса и Эквадора.
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