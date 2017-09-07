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Ураган "Ирма" стал самым затяжным тропическим циклоном за всю историю наблюдений


Ураган "Ирма" в регионе Карибского бассейна признан самым затяжным тропическим циклоном в своей категории мощности за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на метеорологическую службу Meteo France.

По ее информации, по показателям скорости ветров и длительности своего действия ураган "Ирма" опередил тайфун "Хайян", обрушившийся на Филиппины и соседние страны в ноябре 2013 года. Тогда скорость ветра "Хайяна" в течение 24 часов составляла почти 300 км/ч. Примерно с этой же скоростью двигался ураган "Ирма", однако в течение 33 часов.

"С момента начала эры спутников в мире еще никогда не наблюдался ураган, имеющий такую интенсивность и такую длительность", - отметил синоптик Этьен Капикьян.

В среду в заморских департаментах Франции - на островах Сен-Бартелеми и Сен-Мартен - был объявлен максимальный, "фиолетовый", уровень метеотревоги из-за урагана "Ирма". Согласно последним данным МВД Франции, в результате удара стихии в этих департаментах погибли не менее восьми человек, еще 23 пострадали. По информации местных властей, 95% строений острова Сен-Мартен разрушены.



 



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