В рамках Дней Еревана в Санкт-Петербурге открылась выставка армянских рукописей

В рамках проводимых в Санкт-Петербурге Дней Еревана, заместитель мэра Еревана Арам Сукиасян и генеральный консул Армении в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян присутствовали на торжественной церемонии открытия выставки «Мир на страницах».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, на выставке, открытой в отделе рукописей Российской национальной библиотеки, будут представлены рукописные книги и документы на армянском языке, хранящиеся в библиотеке с 1805 года.

Представляя экспонаты, ответственные лица отметили, что документы XIII-XIX веков исходят из канцелярий католикосов Эчмиадзинского, Киликийского и Иерусалимского патриархатов. Было также отмечено, что в государственных архивах РФ на сегодняшний день хранятся примерно 2000 армянских рукописей.