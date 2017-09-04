Серж Саргсян принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню работников МЧС

Президент Республики Армения Серж Саргсян 4 сентября в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) принял принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню работников службы чрезвычайных ситуаций. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации Президента РА.

Приветствуя спасателей и поздравив их с профессиональным праздником, Президент Армении вручил государственные награды группе работников, особо отличившихся при тушении природных пожаров на территории РА и за высокое исполнение профессионального долга.

После церемонии награждения состоялся торжественный парад. В присутствии членов СНБ Армении, министров ЧС, охраны природы и сельского хозяйства, приглашенных иностранных дипломатов на территории МЧС был открыт и освящен памятник-хачкар, посвященный спасателям, погибшим во время боевых действий и при исполнении профессионального долга.

Президент С. Саргсян присутствовал также при открытии капитально отремонтированного третьего корпуса МЧС. Президент обошел здание, познакомился с условиями труда и установленным оборудованием. В новом корпусе размещаются гидрометслужба, инспекции пожарной и технической безопасности, Национальный центр техничвской безопасности, Управление государственного резерва, Центр медицины катастроф и поликлиника, а также психологическая служба.