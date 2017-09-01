Левон Аронян продвинулся в рейтинговой таблице ФИДЕ

Лидер армянских шахмат Левон Аронян продвинулся вперед в рейтинговой таблице ФИДЕ.

Как передает «Арменпресс», в рейтинговой таблице ФИДЕ за сентябрь Левон Аронян занял 4-е место, продвинувшись вперед на одну позицию.

Первое место в рейтинговой таблице ФИДЕ за сентябрь занимает чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен.

Из числа армянских шахматистов в в рейтинговой таблице ФИДЕ за сентябрь оказались также Сергей Мовсисян (72-е место), Владимир Акопян (79-е место), Габриэл Саргсян (102-е место).