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Левон Аронян продвинулся в рейтинговой таблице ФИДЕ


Лидер армянских шахмат Левон Аронян продвинулся вперед в рейтинговой таблице ФИДЕ.

Как передает «Арменпресс»,  в рейтинговой таблице ФИДЕ за сентябрь Левон Аронян занял 4-е место, продвинувшись вперед на одну позицию.

Первое место в рейтинговой таблице ФИДЕ за сентябрь занимает чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен.

Из числа армянских шахматистов в в рейтинговой таблице ФИДЕ за сентябрь оказались также Сергей Мовсисян (72-е место), Владимир Акопян (79-е место), Габриэл Саргсян (102-е место).

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