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Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индии


Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индии  Раму Нату Ковинду по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Индией. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

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