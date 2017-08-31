Армения выскажет свою точку зрения по экономическому сотрудничеству ЕАЭС и Турции

При необходимости Армения выскажет в Евразийском союзе свою точку зрения по поводу экономического сотрудничества ЕАЭС и Турции. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства Армении 31 августа сказал министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.

На вопрос о последних заявлениях высокопоставленных чиновников Турции о желательности сотрудничества с ЕАЭС, Караян напомнил, что Евразийский союз принимает решения консенсусом. «Когда дело дойдёт до принятия каких-либо решений, Правительство Армении выскажет свою точку зрения», - заявил он.