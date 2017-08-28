Химической опасности из-за взрыва на заводе «Наирит» нет: директор спасательной службы МЧС Армении

Несколько пожарных, принимавших участие в тушении пожара на территории завода «Наирит», подверглись воздействию дыма. В момент возникновения пожара на месте никого не было, жертв и раненых нет. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор спасательной службы МЧС Армении Мушег Казарян.

«В данный момент работа идет на площади в 500 кв м, прибывшие сотрудники скорой помощи оказали помощь подвергшимся воздействию дыма пожарным, которые оказались на передней линии огня. Сейчас они продолжают работу»,- сказал директор спасательной службы МЧС Армении Мушег Казарян.

По его словам, химической опасности из-за взрыва на заводе «Наирит» нет. Вредных выбросов вследствие пожара не было, угрозы здоровью населения нет.

«Горит материал лак-этиноль. Жителям близлежащих домов советуется закрыть окна и, по возможности, не дышать дымом»,- сказал директор спасательной службы МЧС Армении Мушег Казарян.

По его словам, сейчас спасатели ведут охлаждение места пожара, чтобы тот не распространялся.

«Мы уже изолировали место пожара, сейчас спасатели ведут охлаждение места пожара, чтобы тот не распространялся»,- сказал директор спасательной службы МЧС Армении Мушег Казарян.

По его словам, причины возникновения пожара пока неизвестны, они выяснярся после полного тушения пожара.

Как было сказано ранее в сообщении МЧС Армении, сигнал о пожаре на заводе «Наирит» поступил 28 августа 2017 года в 13:10. На место инцидента выехало шесть пожарных расчетов.

13:37. По официальным сведениям МЧС Армении, в 13:10 28-го августа поступил сигнал о том, что на территории завода «Наирит» в Ереване вспыхнул пожар. Пожару присвоена вторая категория сложности. На место происшествия выехали 6 боевых расчетов.

14:03. По новым официальным сведениям МЧС Армении, пожару присвоена третья категория сложности. На место происшествия выехали 9 боевых расчетов.Подробности и причины возгорания пока не представляются. По сообщению МЧС, по данным на 14:00 пожар был локализован.

По положению на 15:00 в тушении пожара были задействованы одна автоматическая лестница и 11 боевых расчетов, 2 из них – из пожарного отряда завода «Наирит». На месте происшествия находятся также мониторинговоые радиологические, химические и биологические службы.

МЧС Армении определило вещество, которое горит на заводе «Наирит»Как сообщает пресс-служба МЧС, по предварительным данным, горит материал лак-этиноль.Лак–этиноль – пленкообразующий материал, раствор высокополимеров ацетилена в ксилольной фракции, стабилизированный древесно-смоляным антиокислителем. Лак-этиноль применяют как для окраски строительных конструкций, так и для защиты химического оборудования. Он может применяться для получения антикоррозионных покрытий по металлу, дереву и бетону. Покрытие этинолем подводной части судна позволяет экономить сурик и производить окраску зимой.Дополнительная информация последует.