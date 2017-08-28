Министр иностранных дел Арцаха Карен Мирзоян встретился с министром иностранных дел Абхазии Дауром Кове

Министр иностранных дел Республики Арцах Карен Мирзоян встретился с министром иностранных дел Республики Абхазия Дауром Кове, прибывшим с официальным визитом в Степанакерт.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха, приветствуя гостя, Карен Мирзоян выразил уверенность, что визит Даура Кове, в качестве проявления сложившихся между двумя внешнеполитическими ведомствами тесных практических и профессиональных связей, придаст также новый импульс существующим дружественным отношениям между Арцахом и Абхазией. В этом контексте глава МИД Арцаха подчеркнул важность проведения регулярных политических консультаций.

В ходе встречи стороны обсудили предстоящие шаги, направленные на развитие сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, коснулись международных и региональных вопросов. Карен Мирзоян представил нынешний этап процесса урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и усилия, предпринимаемые Арцахом для достижения прогресса в переговорах.

Затем состоялась церемония подписания «Меморандума о взаимопонимании» между внешнеполитическими ведомствами Республики Арцах и Республики Абхазия.

В рамках Меморандума стороны договорились, в частности, проводить консультации по вопросам информационного и общественно-экспертного взаимодействия, развития межгосударственного, межправительственного и межведомственного сотрудничества, взаимодействия по линии молодежной политики и дипломатии, а также по другим актуальным аспектам повестки дня. Меморандум также предусматривает реализацию программ в области обмена опытом и подготовки дипломатов.

По завершении церемонии министры иностранных дел провели совместную пресс-конференцию.