Умер комик Джей Томас

Американский комик, актер и радиоведущий, двукратный обладатель премии "Эмми" за роль в сериале "Мерфи Браун" (Murphy Brown, 1988-1998) Джей Томас скончался в возрасте 69 лет от онкологического заболевания. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета The New York Daily News со ссылкой на агента актера Дона Бухвальда.

Томаc дебютировал на телевидении в 1979 году в сериале "Морк и Минди" (Mork and Mindy, 1979-1981). С тех пор он сыграл десятки ролей в сериалах и фильмах, озвучивал мультфильмы. В 1989 году на Аллее славы в Голливуде появилась звезда с его именем.