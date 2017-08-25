Умер комик Джей Томас
Американский комик, актер и радиоведущий, двукратный обладатель премии "Эмми" за роль в сериале "Мерфи Браун" (Murphy Brown, 1988-1998) Джей Томас скончался в возрасте 69 лет от онкологического заболевания. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета The New York Daily News со ссылкой на агента актера Дона Бухвальда.
Томаc дебютировал на телевидении в 1979 году в сериале "Морк и Минди" (Mork and Mindy, 1979-1981). С тех пор он сыграл десятки ролей в сериалах и фильмах, озвучивал мультфильмы. В 1989 году на Аллее славы в Голливуде появилась звезда с его именем.
- 12:14 Суд в Южной Корее приговорил к пяти годам тюрьмы заместителя главы Samsung
- 12:03 Тейлор Свифт выпустит новый альбом в ноябре
- 11:55 ООН: с начала года на пути в Европу погибли или пропали без вести более 2 тыс. мигрантов
- 11:37 Стартует Чемпионат мира по вольной борьбе
- 11:30 Глава МИД Германии рассказал, почему Турция не может вступить в Евросоюз
- 11:20 Инвентаризация, проведенная в университете имени Брюсова, выявила недостачу в размере более 30 млн драмов: Генеральная прокуратура
- 11:19 Google поможет пользователям распознать депрессию
- 11:14 Разработана программа действий «Зеленый город» Еревана
- 11:01 На Кубани при падении автобуса в море погибли двенадцать человек
- 10:55 Шарль Азнавур: Звезда почета и смелые программы в Армении
- 10:40 В Астане открылся форум «Евразийская неделя»: его участники ищут формулы практической реализации экономических задач, стоящих перед странами ЕАЭС
- 10:31 Шарль Азнавур даст концерты в Петербурге и Москве в апреле 2018 года
- 10:11 Умер комик Джей Томас
- 10:04 Выигравшая джекпот лотереи Powerball в $758 млн сотрудница больницы из Массачусетса уволилась с работы
- 10:00 Конституционная ассамблея Венесуэлы одобрила референдум по принятию основного закона
- 09:57 В Госдепе США заявили о 16 пострадавших от "акустических атак" на Кубе
- 09:55 Япония и Республика Корея будут координировать с США действия в отношении КНДР
- 09:37 На территории заповедника «Хосровский лес» стало меньше дымящихся очагов
- 09:32 Ереванский бестселлер 4/75: в рейтинговой таблице –«Узорный покров» и «Увлеченные иллюзией»
- 09:10 Европейские индексы - 24-08-17
- 09:09 Американские индексы снизились - 24-08-17
- 09:07 Цены на цветные металлы - 24-08-17
- 09:06 Цены на драгоценные металлы - 24-08-17
- 09:04 Цены на нефть снизились - 24-08-17
- 09:00 Задержан обвиняемый в убийстве нескольких лиц на кладбище в селе Шамирам Тельман Калашян
- 24.08-21:12 Штат Айова признал Геноцид армян
- 24.08-20:55 Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
- 24.08-20:37 Анонс мероприятий на 25 августа
- 24.08-20:10 Баку открыто выступает против подходов стран-сопредседателей – Эдвард Налбандян
- 24.08-19:53 Арцах никогда не будет в составе Азербайджана - комментарий Эдуарда Шармазанова на заявление Хогланда
- 24.08-19:22 Шармазанов о встрече Саргсян-Путин: Россия – важнейший союзник Армении
- 24.08-18:46 ЕБРР отказался финансировать Азербайджан
- 24.08-18:31 Оторванные от реальности подходы опасны - комментарий Карена Мирзояна на заявление Хогланда
- 24.08-18:18 Концертное турне 2018 года Шарль Азнавур посвятит Франции
- 24.08-17:53 Приток мигрантов в Великобританию сократился до трехлетнего минимума
15:25, 18.08.2017
Просмотрели 1661 раз Певец Евгений Осин пропал в Москве
15:17, 18.08.2017
Просмотрели 1645 раз У президента Армении Сержа Саргсяна обсуждались вопросы, касающиеся формирования Всеармянского совета
10:44, 18.08.2017
Просмотрели 1590 раз Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Индонезии
11:35, 18.08.2017
Просмотрели 1521 раз Ереванский бестселлер 4/74: в рейтинговой таблице – вновь «Портрет Дориана Грея»
16:03, 19.08.2017
Просмотрели 1409 раз Абсурдно, что о присоединении к таможенной территории ЕАЭС говорит Турция, которая в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу – Шаварш Кочарян