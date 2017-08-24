Апрельская агрессия Азербайджана показала несостоятельность мадридских принципов: политолог – о заявлении Хогланда

В заявлениях американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда нет ничего нового. Все эти пункты были ранее опубликованы, их уже нет на столе переговоров. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал политолог Грант Мелик-Шахназарян, комментируя заявление американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда, сделанные им в Вашнгтоне во время пресс-конференции. «Очень интересно заявление американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда смотрелись на фоне встречи президентов Армении и РФ. Он говорил о пунктах, которых уже нет на столе переговоров, поскольку апрельская агрессия Азербайджана показала несостоятельность мадридских принципов. Было доказано, что документ, который около 2 десятков лет обсуждался на различных уровнях, привел к попытке со стороны Азербайджана решить вопрос военным путем»,- сказал политолог Грант Мелик-Шахназарян.

Он напомнил, что о мадридских принципах давно уже говорят в прошедшем времени, и вся ответственность за это ложится на Азербайджан, который отказывается от них. «Я думаю, что этот документ буждается в серьезном пересмотре, поскольку он не отражает логику событий, проиэсходящих, начиная с 2014 года до сих пор. В актуальном виде, он не может в дальнейшем служить в качестве переговорного документа. Думаю, что, подняв этот вопрос, он хотел решить другую задачу: показать, что создавшийся status quo и положение «не мир и не война» им выгодно. США пытаются показать, что они продолжают оставаться сторонниками этого положения. Ясно, что США пока не имеют варианта для решения карабахского конфликта. Это можно понять, поскольку там новая администрация, которая наметила для себя более важные вызовы: Афганистан, Ближний Восток и пр. Возможно, они пытаются консервировать ситуацию тем, что привносят в повестку докуммент, неэффективность которого мы все видели»,- сказал политолог Грант Мелик-Шахназарян.

Как сообщалось ранее, Ричард Хогланд представил 6 основных пунктов урегулирования карабахского конфликта, которые еще в 2014 году озвучил американский сопредседатель Джеймс Уорлик. «Учитывая сложную историю Нагорного Карабаха, стороны должны определить его окончательный юридический статус нз будущее – с взаимного согласия и юридически обязывающего волеизъявления »,- сказано в указанных пунктах, где есть и обращение к вопросам территории в границах прежней НКАО, которые не контролируются со стороны Баку, зоны безопасности вокруг Нагорного Карабаха, коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, который должен быть достаточно широк – для обеспечения безопасной транспортировки, а также к правам беженцев и перемещенных лиц. Указано, что урегулирование должно включать международные гарантии безопасности, которые содержат в себе миротворчекие действия. «Нет сценария, в котором мир может быть обеспечен без подготовительных миротворческих действий, которые пользовались бы говерием сторон»,- сказано в вышеуказанных пунктах.

По словам Хогланда, в вышеуказанных пунктах представлена общая политика международных посредников, они основаны на мадридских принципах, которые лежат в основе документа, который поставлен на стол переговоров. «Это длительная политика, она не связана с тем или иным сопредседателем – это наша общая политика. Безусловно, предлагаемая программа более детальна и обширна, однако, это является основой для любого разумного урегулирования, и в этом вопросе согласны все стороны»,- сказал он.

Что касается позиций сторон конфликта, то Ричард Хогланд сказал: «Если даже они не согласны с отдельными пунктами программы, они, все равно, согласны обсуждать программу: думаю, сейчас это самое важное».

Присутствующих на встрече азербайджанских журналистов обеспокоил тот факт, что в представленных послом пунктах особо не отмечен принцип территориальной целостности Азербайджана, что, по словам посла, должно быть обсуждено.

«Базис мира должен соответствовать Хельсинкским принципам, которые включают принцип территориальной целостности (они включают также принципы права народов на самоопределение, неприменения силы и угрозы применения силы – ред.). Определение принципа территориальной целостности опущено: это вопрос, который должен быть обсужден в конце».