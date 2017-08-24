Умер посол России в Судане

Посол России в Судане Миргаяс Ширинский скончался в среду в Хартуме. Как передает Арменпресс, об этом сообщили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"С прискорбием сообщаем, что 23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане М. Ширинский ", - сказали в дипведомстве.

Пресс-секретарь посольства РФ в Судане Сергей Коняшин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что посол был найден "с признаками острого сердечного приступа". "Были вызваны врачи, однако спасти его не удалось", - добавил он.



