Более половины россиян выступили за ограничение притока трудовых мигрантов

Более половины россиян (58 процентов) считают, что власти должны ограничивать приток трудовых мигрантов, прибывающих в страну на заработки. Только 6 процентов выступили за отсутствие барьеров для приезжих. Результаты соответствующего опроса опубликованы на сайте «Левада-Центра».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, при этом для 30 процентов респондентов этот вопрос не принципиален («Мне все равно»). 16 процентов россиян хорошо относятся к мигрантам, 27 процентов — настороженно, 54 процента — безразлично.

К уроженцам Закавказья и Средней Азии большая часть опрошенных также не испытывает особых чувств — 60 и 62 процента соответственно. Негатив по отношению к ним испытывают 28 и 27 процентов респондентов, положительно относятся только 8 и 9 процентов.

Опрос проводился 14-17 июля среди 1601 человека старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.