Марка Tonino Lamborghini выпустила фирменный смартфон — Alpha-One. Как сообщает Gizmodo, корпус гаджета изготовлен из особого сплава, который называется «жидкий металл».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, при отделке телефона использовалась итальянская кожа ручной выделки, на ней есть прострочка как у автомобильных кресел.

Что касается технических характеристик, то смартфон оснащен 20-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией изображения. Также там есть сканер отпечатков пальцев и слот для карт microSD. Вес телефона — почти 200 граммов. В комплекте к нему идет фирменный чехол.

Телефон выполнен только в черном цвете, продаваться он будет в избранных бутиках, например в Levant в Дубае. Цена устройства составит 2,5 тысячи долларов.

Бренд Tonino Lamborghini зарегистрирован в 1981 году. Под этой маркой выпускаются часы, мобильные телефоны, очки, парфюмерия.