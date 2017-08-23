В Арцахе состоится ставший уже традиционным четвертый фестиваль вина

В селе Тох Республики Арцах (НКР) 16 сентября с.г. состоится четвертый Арцахский фестиваль вина, который примет гостей также из Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью министерства экономики Арцаха, в программе уже ставшего традиционным фестиваля планируется ярмарка вина и сельскохозяйственной продукции, выставка произведений искусства, также состоится концерт джазовой, блюзовой и национальной музыки в исполнении известных ди-джеев.

Кроме этого, у гостей фестиваля будет возможность попробовать традиционные блюда арцахской кухни. Отмечается также, что вход на фестиваль будет бесплатным.