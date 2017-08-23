Наиболее справедливых решений армяне ожидают от премьер-министра Армении Карена Карапетяна: соцопрос
12:37, 23 Август, 2017
Наиболее справедливых решений армяне ожидают от премьер-министра Армении Карена Карапетяна. Премьер-министр Армении Карен Карапетян вызывает доверие у 60% граждан страны. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал на пресс-конференции директор Центра социологических исследований "Социометр" Агарон Адибекян, представляя данные соцопроса, проведенного среди 5,5 тыс. человек.
"Доверие населения к Карапетяну основывается на трех пунктах: его способности решать национальные задачи, уверенности в том, что он сможет это сделать, и убежденности в его справедливости", - сообщил он.
При этом Адибекян пояснил, что по тем же трем пунктам лидер блока "Царукян" Гагик Царукян вызывает доверие лишь у 20% и занимает второе место.