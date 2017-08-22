Грузия обратилась к Армении с просьбой о содействии делу тушения пожара в Боржомском ущелье. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС РА, чуть ранее в ведомстве состоялось обсуждение касательно обращения Грузии и предоставления помощи. В Грузию направили 8 пожарных машин из Армении для содействия тушению пожара в Боржомском ущелье

Премьер-мин истр Грузии Георгий Квиришашвили уже сообщил о том, что машины из Армении спешат на помощь.

Ранее стало известно, что к тушению пожара в Боржомском ущелье Грузии, в окрестностях села Даба вскоре подключатся вертолеты из Турции и других соседних стран.

21 августа вечером в Боржомском ущелье фиксировалось три очага пожара – один у села Даба, второй – в направлении поселка Цагвери и третий – в направлении Боржоми. Как утверждают представители правительства Грузии, в настоящее время поселку Даба, который расположен ближе всего к месту стихийного бедствия, опасность не угрожает и необходимости эвакуации населения нет. Никакой угрозы не видят представители правительства и для жителей и отдыхающих курортного поселка Бакуриани. Вокруг очагов пожара и у населенных пунктов вырубают деревья и прокладывают дороги, чтобы в случае необходимости обеспечить эвакуацию людей.

По информации министерства охраны окружающей среды, пожар в Боржомском ущелье возник 20 августа. Огонь охватил площадь в 5 гектаров. К утру 21 августа его удалось локализовать, но из-за сильного ветра к вечеру огонь разгорелся вновь и охватил новые территории. По последним данным, пожар распространился на территорию в 12 гектаров.