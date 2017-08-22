«Arm Security-2017»: Будут выставлены достижения высоких технологий в сфере безопасности

В выставочном комплексе «Ереван-Экспо» 2-4-го сентября состоится международна выставка достижений высоких технологий в сфере безопасности «Arm Security-2017», под девизом «Безопасная Армения».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, будут показаны системы и технологии, относящиеся к сфере борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций, их профилактики, а также спецтехника от производителей, предназначенная для спасательной и противопожарной служб.

В ходе выставки будут продемонстрированы новейшие достижения высоких технологий в сфере обеспечения безопасности и уменьшения рисков катастроф, осуществления спасательных операций, мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Будут присутствовать высокопоставленные чиновники из Армении и зарубежа, представители отрасли. Свою продукцию представят отечественные и зарубежные компании.

В программе выставки – 2-дневные конференции по вышеуказанной тематике. Планируются обсуждения с участием представителей МЧС Армении, представителей сферы кибербезопасности, страховых компаний, роководства особо опасных объектов – заправочных станций, атомных станций и пр.