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Карен Карапетян считает проведения лагеря «Базе» важным с точки зрения консолидации молодежи


21 августа в  Цахкадзоре  состоялось открытие  всеармянского слета  «Базе-2017».

Как  передает Арменпресс, на церемонии присутствовали премьер-министр Карен Карапетян, мэр Еревана Тарон Маркарян, председатель совета  попечителей  Молодежного фонда РА Карен Авакян и др.

Премьер-министр Карен Карапетян приветствовал участников знакового  слета, отмечающего 15-летие.

«В этом слете  участвовали 8500  молодых людей  из Армении, Арцаха и Диапоры. Думаю, это та  площадка, где консолидируется молодежь – самая прогрессивная, нестандартно мыслящая часть общества. И у  вас есть своя доля  ответственности за  то, чтобы  завтрашний  день сделать лучше. 

Чрезвычайно важно, чтобы  эта  ответственность доставляла  вам удовольствие  и радость. Пользуясь случаем, хочу призвать вас быть свободными, активными,  работать над самоусовершенствованием, быть конкурентными, современными, уверенно смотреть в  будущее и главное – любить свою страну», - сказал премьер.

По словам председателя совета  попечителей  Молодежного фонда РА Карена Авакяна, эо особенный  слет, поскольку он собирает молодежь из Армении, Арцаха и Диапоры.

«Под словом «Базе» мы  подразумеваем преданных, патриотичных борцов. За эти 15 лет слет стал самым любимым и ожидаемым мероприятием», - сказал Авакян.

 

 



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