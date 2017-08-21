Карен Карапетян считает проведения лагеря «Базе» важным с точки зрения консолидации молодежи

21 августа в Цахкадзоре состоялось открытие всеармянского слета «Базе-2017».

Как передает Арменпресс, на церемонии присутствовали премьер-министр Карен Карапетян, мэр Еревана Тарон Маркарян, председатель совета попечителей Молодежного фонда РА Карен Авакян и др.

Премьер-министр Карен Карапетян приветствовал участников знакового слета, отмечающего 15-летие.

«В этом слете участвовали 8500 молодых людей из Армении, Арцаха и Диапоры. Думаю, это та площадка, где консолидируется молодежь – самая прогрессивная, нестандартно мыслящая часть общества. И у вас есть своя доля ответственности за то, чтобы завтрашний день сделать лучше.

Чрезвычайно важно, чтобы эта ответственность доставляла вам удовольствие и радость. Пользуясь случаем, хочу призвать вас быть свободными, активными, работать над самоусовершенствованием, быть конкурентными, современными, уверенно смотреть в будущее и главное – любить свою страну», - сказал премьер.

По словам председателя совета попечителей Молодежного фонда РА Карена Авакяна, эо особенный слет, поскольку он собирает молодежь из Армении, Арцаха и Диапоры.

«Под словом «Базе» мы подразумеваем преданных, патриотичных борцов. За эти 15 лет слет стал самым любимым и ожидаемым мероприятием», - сказал Авакян.