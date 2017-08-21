Президент Саакян отметил важность проведения на высоком уровне мероприятий по случаю 26-летия провозглашения НКР

21 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян созвал рабочее совещание, посвященное праздничным мероприятиям в связи с 26-летием Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, с соответствующим докладом выступил председатель Национального собрания, глава правительственной комиссии по организации и координированию праздничных мероприятий по случаю 26-летия провозглашения НКР Ашот Гулян.

Президент Саакян отметил важность проведения мероприятий на высоком уровне и дал соответствующие поручения по надлежащему решению обсужденных вопросов.