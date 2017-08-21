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Президент Саакян отметил важность проведения на высоком уровне мероприятий по случаю 26-летия провозглашения НКР


21 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян созвал рабочее совещание, посвященное праздничным мероприятиям в связи с 26-летием Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, с  соответствующим докладом выступил председатель Национального собрания, глава правительственной комиссии по организации и координированию праздничных мероприятий по случаю 26-летия провозглашения НКР Ашот Гулян.

Президент Саакян отметил важность проведения мероприятий на высоком уровне и дал соответствующие поручения по надлежащему решению обсужденных вопросов.



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