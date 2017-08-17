Перед отъездом в Лос-Анджелес Азнавур встретился с Олландом

Король мирового шансона Шарль Азнавур встретился с экс-президентом Франции Олландом перед отъездом в Лос-Анджелес, где на Аллее славы должна открыться звезда Азнавура.

Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написал известный французский общественный деятель армянского происхождения Ришар Финдикян.

Он сообщил, что на открытии звезды будут присутствовать Роберт де Ниро, Ким Кардашян и др.

Открытие Звезды Азнавура состоится 24 августа в 11:00 по местному времени.

Открытие состоится 24 августа. Звезда Короля шансона станет 2618-й по счету. Она будет заложена близ исторического театра Pantages – в номинации «Живое исполнение».

В мире продано рекордное количество дисков певца – 180 млн.

За 70-летнюю карьеру он записал 1400 песен, из которых 1300 написал он сам.