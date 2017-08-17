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Перед отъездом в Лос-Анджелес Азнавур встретился с Олландом


Король мирового шансона Шарль Азнавур встретился с экс-президентом Франции Олландом перед отъездом в Лос-Анджелес, где  на Аллее славы должна открыться звезда Азнавура.

Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написал известный французский общественный  деятель армянского происхождения  Ришар Финдикян.

Он сообщил, что на открытии звезды  будут присутствовать Роберт де  Ниро, Ким Кардашян и др. 

Открытие Звезды Азнавура состоится 24 августа в  11:00 по местному  времени.

Открытие  состоится 24 августа. Звезда Короля шансона станет 2618-й по счету. Она будет заложена близ исторического театра Pantages – в номинации «Живое  исполнение».

 В мире  продано рекордное  количество дисков  певца – 180 млн.

За 70-летнюю карьеру он записал 1400 песен, из которых 1300 написал он сам.

 



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