Перед отъездом в Лос-Анджелес Азнавур встретился с Олландом
Король мирового шансона Шарль Азнавур встретился с экс-президентом Франции Олландом перед отъездом в Лос-Анджелес, где на Аллее славы должна открыться звезда Азнавура.
Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написал известный французский общественный деятель армянского происхождения Ришар Финдикян.
Он сообщил, что на открытии звезды будут присутствовать Роберт де Ниро, Ким Кардашян и др.
Открытие Звезды Азнавура состоится 24 августа в 11:00 по местному времени.
Открытие состоится 24 августа. Звезда Короля шансона станет 2618-й по счету. Она будет заложена близ исторического театра Pantages – в номинации «Живое исполнение».
В мире продано рекордное количество дисков певца – 180 млн.
За 70-летнюю карьеру он записал 1400 песен, из которых 1300 написал он сам.