Ереван может стать воздушным транзитным путем для Китая

Осенью состоится встреча начальника ГУГА РА Сергея Аветисяна с руководителями авиации Китая и с китайскими авиакомпаниями, по вопросу организации прямых рейсов в обоих направлениях. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами, после заседания правительства Армении, сказал начальник ГУГА РА Сергей Аветисян, комментируя некоторые сообщения в прессе о том, что Китай рассматривает Армению в качесттве воздушного транзитного пути для Китая.

По его словам, несколько дней назад с Китаем был подписан документ, подтверждаюший намерение обеих стран пойти на либерализацию авиационного рынка и урегулирование правового поля в этой сфере.

«Осенью я побываю в Китае, предполагается подписание нового межправительственного соглашения. Планирую встречи с авиационными властями Китая и с китайскими авиакомпаниями, по вопросу организации прямых рейсов в обоих направлениях. Если мы успешно одолеем этот этап, то ничего не исключено»,- сказал начальник ГУГА РА Сергей Аветисян.

По его словам, инфраструктуры аэропорта «Звартноц» готовы к приему большого количества рейсов и пассажиров.