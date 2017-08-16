Меркель считает невозможным продолжать переговоры с Турцией о создании таможенного союза
21:14, 16 Август, 2017
Канцлер Германии Ангела Меркель считает невозможным продолжать переговоры между ЕС и Турцией о создании таможенного союза. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в среду в ходе предвыборного общения с известными в ФРГ блогерами.
"В любом случае в настоящее время мы не будем расширять таможенный союз с Турцией. Не может быть и речи об углублении", - сказала Меркель.
В июле глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль также подчеркнул, что считает невозможным продолжать переговоры между ЕС и Турцией о создании таможенного союза в нынешней ситуации.