Меркель считает невозможным продолжать переговоры с Турцией о создании таможенного союза

Канцлер Германии Ангела Меркель считает невозможным продолжать переговоры между ЕС и Турцией о создании таможенного союза. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в среду в ходе предвыборного общения с известными в ФРГ блогерами.

"В любом случае в настоящее время мы не будем расширять таможенный союз с Турцией. Не может быть и речи об углублении", - сказала Меркель.

В июле глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль также подчеркнул, что считает невозможным продолжать переговоры между ЕС и Турцией о создании таможенного союза в нынешней ситуации.