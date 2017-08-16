Основные очаги пожара в Хосровском лесу потушены

По состоянию на 17:30 часов, 16 августа, удалось потушить основные очаги на оставшихся по периметру 2,5 км пожара в Хосровском лесу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на данный момент ведутся работы. Самолет Ил-76, направленный МЧС России в связи с запросом правительства Республики Армения из-за крупного лесного пожара в Хосровском заповеднике, продолжает вылеты к месту пожаротушения, создавая зоны безопасности и влажную среду с целью исключения повторного возгорания.

На данный момент нет осадков. По данным гидрометеорологической службы после 19:00 начнется дождь.