В Армении ведется работа по созданию условий, способствующих росту объема товаров армянского производства. Об этом «Арменпресс» побеседовал с председателем ОО «Союз отечественных производителей» Вазгеном Сафаряном.

-Г-н Сафарян, какова доля армянской продукции на местном рынке?

-Трудно назвать конкретные цифры, однако объем отечественной продукции растет год от года. Особенно, это относится к трикотажу и сельскохозяйственной продукции – около 80% на рынке представлены армянскими товарами. Небольшой процент составляют экзотические фрукты. Зерновые на 50% обеспечны за счет отечественной продукции, остальное ввозится из-за рубежа.

-Что делается для поощрения отечественного производства?

-Производство трикотажа будет расти, у правительства Армении есть программа по созданию 10 тысяч новых рабочих мест. Будет расти и сельское хозяйство - у правительства Армении есть программа по обеспечению низкой стоимости газа для теплиц. Недавно был создан фонд развития сельского хозяйства, который будет субсидировать 3% сельскохозяйственных кредитов. Правительство освободило от НДС ввозимую технику и оборудование, что создает благоприятные условия для отечественных производителей. В прошлом году было экспортировано около 133.000 тонн сельскохозяйственной продукции на рынки РФ, по данным 6 месяцев этого года объем экспорта составил 990 млн долларов, думаю, что до конца года он достигнет 2 млрд долларов.

-Где вы видите потенциал для развития отечественного производства?

-Есть большой потенциал в химии. У правительства Армении есть планы по запуску завода «Наирит». Есть отенциал также в ювелирном деле, производстве украшений из драгметаллов.

-Куда идет экспорт из Армении?

- Растет объем товаров армянского производства: 25% экспортируется в РФ, 26% - в страны ЕС, в основном, в Германию, Болгарию, Бельгию, Нидерланды. Туда экспортируется медный концентрат, можем экспортировать и ювелирные издекия, а экспорт сельскохозяйственной продукции идет, в основном, на рынки РФ

- Г-н Сафарян, есть ли зарубежные инвестии в Армении? Какие страны являются основными инвесторами?

-Зарубежные инветиции, в основном, идут в отрасли оказания услуг, сельское хозяйство, энергетику. К сожалению, нет инвестиций в промышленность. Они будут, если наметятся положительные сдвиги. Инвесторы придут, если почувствуют скоординированность в экономической политике ЕАЭс – если увидят, что продукция может быть реализована в этих странах. Основной инвестор – РФ: сделаны инвестиции в алюминий, железные дороги, телекоммуникации. Делает инвестиции и Франция.

-Какие шаги осуществляются по рекламированию армянской продукции зарубежом?

-Есть производители, которые и не нуждаются в рекламе, например, вино и коньяк. Однако мы организуем и проводим рекланые кампании. Напечатаны и распространены справочники Made in Armenia. Сегодня изменилось соотношение импорта к экспорту благодаря организации местного производства.

-Какие шаги ведутся в направлении создания производств на основе собственного сырья?

-Если говорить о машиностроении, то мы должны суметь производить на месте металл, для чего есть предпосылки. В Зангезуре имеется около 1.2 млрд тонн производственных отходов, в которых содержатся металлы, золото, кобальт. Если создать на этой основе химико-технологический комбинат, то сможем получать сталь, которую можно использовать в местном производстве. Железные рудники есть и в Капутане, думаю и здесь можно организовать производство железа.

Интервью Анны Григорян