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Ситуация в Арцахе под контролем: поведение Азербайджана – это терроризм. Давид Бабаян


Ситуация  на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана под контролем.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь президента  Арцаха  Давид Бабаян сказал, что в  результате  террористических, преступных действий  Азербайджана Армия обороны  понесла безвозвратную потерю.  «Мы все сожалеем,  потому  что гибель любого молодого человека – это безвозвратная потеря, особенно для  нашего народа. Мы  имеем дело с ненормальной, и она – наш сосед», - сказал Бабаян. По его словам, это не нападение, это не  бой, это есть не  что иное, как  терроризм. 

14-го августа, около 11:00, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, от пули противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Арман Самвелович Мовсисян (1998 г/р).

Президент Арцаха Бако Саакян 14 августа подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской Республики, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны НКР Арман Мовсисян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги».



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