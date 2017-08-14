Ситуация в Арцахе под контролем: поведение Азербайджана – это терроризм. Давид Бабаян

Ситуация на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана под контролем.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян сказал, что в результате террористических, преступных действий Азербайджана Армия обороны понесла безвозвратную потерю. «Мы все сожалеем, потому что гибель любого молодого человека – это безвозвратная потеря, особенно для нашего народа. Мы имеем дело с ненормальной, и она – наш сосед», - сказал Бабаян. По его словам, это не нападение, это не бой, это есть не что иное, как терроризм.

14-го августа, около 11:00, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, от пули противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Арман Самвелович Мовсисян (1998 г/р).

Президент Арцаха Бако Саакян 14 августа подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской Республики, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны НКР Арман Мовсисян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги».