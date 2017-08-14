Во Владимире освятили армянскую церковь, для облицовки которой привезли 250 тонн армянского туфа

В городе Владимире состоялось торжественное открытие армянской церкви, которую строили в областной столице более десяти лет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Армяно-Российского Независимого Информационного Центра (АРНИЦ).

Святыня в честь первого каталикоса армян Святого Григория Просветителя была заложена во Владимире в 2006 году. Храм выполнен в традиционном армянском стиле, его высота составляет 37 м. Как сообщает Армяно-Российский Независимый Информационный Центр, для облицовки здания использовалось 250 тонн розового туфа – вулканического камня, который специально везли из Армении. Авторами проекта церкви стали архитектор Артак Гулян и епархиальный архитектор из Владимира Александр Трофимов, над храмовой фреской Николая Чудотворца работали владимирские мастера Глеб Ростовцев и Юрий Анурин. Средства на строительство собирали активисты областной и городской диаспор.